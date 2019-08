Generation Six tritt auf

Die Bamberger Band "Generation Six" gibt am kommenden Mittwochabend ein Konzert auf Gut Leimershof.

Sechs noch nicht in die Jahre gekommenen Musiker, die vermeintlich angestaubte Musik feiern, als wäre sie in ihrer Generation entstanden? Gibt es nicht? Doch, gibt es. Generation Six spielt Klassiker des Classic und Hard Rock der 60er, 70er und 80er, ohne dabei in ein musikalisches Kalauer-Kabarett zu verfallen, und ausgewählte Perlen, die zu Unrecht selten live zu hören sind, mit Spirit und Leidenschaft im Sinne der damaligen Zeit. Doch nicht nur das Alter der Spielleute entspricht zum Großteil der Originale - live war alles etwas lauter, etwas härter, etwas energetischer.

Das haben sich die Bamberger Musiker, die von Steff Porzel (CHP) als Aushilfe an den Drums unterstützt werden, auf die Flagge geschrieben und achten seit 2014 und einer Umbesetzung im Jahr 2017 auf ein authentisches Bühnenprogramm zum Feiern, Gröhlen, Tanzen und auch um in Nostalgie zu schwelgen. Die Veranstaltung findet am kommenden Mittwoch in der Hofscheune auf auf Gut Leimershof statt und beginnt 21 Uhr. red