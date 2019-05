Krum vor 15 Stunden

Generalversammlung des Kindergartenvereins

Die Generalversammlung des Kindergartenvereins Krum findet am Donnerstag, 23. Mai, um 19 Uhr in der Festhalle am Altachplatz statt. Der Verein lädt hierzu alle Mitglieder, Freunde und Gönner ein. Auf ...