Die Schützengesellschaft Haßfurt hält am Mittwoch, 2.Oktober, ihre Generalversammlung ab. Nach Angaben der Schützengesellschaft ist der Beginn um 19.30 Uhr in der "Schützenklause" in der Sailershäuser Straße in Haßfurt. Auf der Tagesordnung stehen Berichte und die Neuwahl. red