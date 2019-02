Generalsanierung der Mittelschule ist Thema

Der Stadtrat Bad Brückenau tagt am Dienstag, 12. Februar, um 19 Uhr in der Georgi-Kurhalle. Die Räte befassen sich unter anderem mit der IWG GmbH, der Gründung des Medzentrums Bad Brückenau GmbH & Co KG, dem Bau eines Ärztehauses und der Generalsanierung der Mittelschule mit Medientechnik in den Klassenzimmern und Fachräumen. sek