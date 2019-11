Generalsanierung der Kindertagesstätte

Die Generalsanierung und Erweiterung der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte in Maßbach mit Vorstellung des Freianlagenplanes mit Parkmöglichkeiten ist Tagesordnungspunkt bei der Marktgemeinderatssitzung am Dienstag, 3. Dezember, im Rathaus in Maßbach. Beginn ist um 19 Uhr. sek