Die Singschule Monika Schraut in Zeil weist darauf hin, dass die Generalprobe für das Musical "Der eigensüchtige Riese" auf Freitag, 28. Juni, um 16 Uhr verschoben wird. Alle Kinder sollen mit Kostüm, aber ohne Schminke erscheinen. Die Musiker und die Technik sind schon um 15.30 Uhr am Start. Die Aufführungen des Kindermusicals sind, wie bereits angekündigt, am Samstag, 29. Juni, und am Sonntag, 30. Juni, jeweils um 16 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil. red