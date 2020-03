Genannt Pöppel

Michael Memmel Was tun Parteien und Gruppierungen nicht alles im Vorfeld der Wahl, um sich Stimmen zu sichern? Sie prangern Missstände an (reale und hochstilisierte), sie sprudeln vor Ideen wie eine Flasche Mineralwasser, sie versprechen das Blaue vom Himmel für die nächsten sechs Jahre, sie klingeln an Haustüren, sie verteilen Flyer und kleine Werbeartikel und und und. In Buttenheim, mit zwölf verschiedenen Listen für den Gemeinderat ohnehin eine außergewöhnliche Kommune, greift die Wählergemeinschaft Frankendorf zu einem kuriosen Mittel. Bei mehreren Kandidaten ist auf dem offiziellen Stimmzettel der Spitzname der Personen vermerkt - also etwa XY genannt Loisl. Offenbar wissen die Leute in diesen Orten mit Moos oder Pöppel mehr anzufangen als mit den Rufnamen. Schön, wenn es auch in der Wahlkabine ein bisschen menscheln darf.