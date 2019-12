"Gemütlichkeit" sucht Kegler

Bei der Weihnachtsfeier des Sportkegelclubs "Gemütlichkeit" Weidhausen zeigte sich Vorsitzender Michael Hofmann bei seinem Rückblick mit dem Abschluss der Saison 2018/2019 zufrieden.

Lange Zeit spielte die erste Mannschaft gegen den Abstieg und konnte am Ende den sechsten Platz belegen. Vizemeister der Frauen-Kreisklasse A wurde das gemischte Team. Die Saison 2019/2020 musste ohne den langjährigen Leistungsträger Julian Zimmerling angegangen werden, der seine Karriere beendet hat. "Die personelle Situation ist angespannt und kritisch", betonte der Vorsitzende. Der Club hat nur sieben aktive männliche Spieler.

So gut wie aufgezehrt ist das Aushilfskontingent von Gerd Sollmann, der bereits fünf Einsätze in der Vorrunde absolvierte. Die "Erste" konnte sich wieder etwas freischwimmen, während die gemischte Mannschaft an der Tabellenspitze der Frauen-Kreisklasse A überwintert. Der Vorsitzende hofft, dass dieses Niveau vom Team gehalten wird. Zu den Clubaktivitäten selbst merkte er an, dass Freundschaftsspiele teilweise ausgefallen sind. Mit Bravour wurde die Ortsmeisterschaft durchgeführt, deren Zuspruch gut war. Rund 20 Teilnehmer mehr konnten verzeichnet werden. Zum 13. Mal beteiligte sich der Club mit dem Café "Gemütlichkeit" am weihnachtlichen Dorffest.

Die Weihnachtsfeier bildete den Rahmen, um Auszeichnungen für mehrjährige Zugehörigkeit zu überreichen. Sechs Mitglieder standen für insgesamt 120 Jahre Treue bei der "Gemütlichkeit" zum Ehren an, die teilweise für den Club auch aktiv waren. Vor zehn Jahren traten Andreas Kleiber und Bürgermeister Markus Mönch ein. Sie erhielten die Clubehrennadel in Bronze samt Urkunde.

Den Clubteller mit Urkunde erhielten für ihre 25 jährige Treue zum SKC Margarete Schumann und Hartmut Preiser sowie der ehemalige Bürgermeister Werner Platsch und Stefan Preiser, der trotz seines Wohnortwechsels in den "hohen Norden", dem Club nach wie vor die Treue hält. ake