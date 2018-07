Gemütlicher Nachmittag

red



Der "Nachmittag der Generationen zum Vogelschießen" findet am Montag, 30. Juli, ab 12.45 Uhr im großen Festzelt auf dem Anger statt. Bereits seit 13 Jahren organisiert der Seniorenbeirat der Stadt Coburg in Kooperation mit der Schützengesellschaft Coburg diese Veranstaltung. Mit einem Programm aus Schlagern und volkstümlicher Musik wird den Besuchern ein vergnüglicher Nachmittag im großen Festzelt auf dem Schützenfest geboten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Coburg. In diesem Jahr konnte der Konzertservice Rodewald aus Thüringen als neuer Partner für die Mitorganisation der Veranstaltung gewonnen werden. Mit dem Konzertservice Rodewald bekommt die Veranstaltung auch inhaltlich ein neues Konzept.Als Hauptkünstler werden "Die Evergreens" und Birgit Langer an diesem Nachmittag für Unterhaltung sorgen. "Die Evergreens", Regina und Dieter Steiner, bieten die schönsten Melodien des vergangenen Jahrhunderts, eingebettet in den grandiosen Sound eines Drehorgel-Orchesters.Die zweite Künstlerin des Nachmittags ist Birgit Langer, langjährige Stimme der Gruppe "Fernando Express". Jetzt, bereits im 7. Jahr in ihrer Solokarriere unterwegs, zeigt Birgit Langer ihre ganze künstlerische Vielfalt.Zwischen den beiden Hauptacts kommt Comedian "Mutter Ute", alias Jens Bähring, zu Besuch ins Festzelt. Mutter Ute wird die Lachmuskeln der Besucher stilgerecht mit ihrem Charme und Mutterwitz in Anspruch nehmen. Die Moderation an diesem Nachmittag übernimmt Ronny Söllner, auch bekannt als Sänger von früheren Auftritten dieser Veranstaltung. Mit seiner positiven und charmanten Ausstrahlung lässt er den Nachmittag unvergesslich werden.Die Eintrittskarten sind ab sofort an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: im Bürgerbüro im Rathaus am Markt, im Awo-Treff am Bürglaßschlösschen, Oberer Bürglaß 3, und bei allen Filialen der VR-Bank Coburg.Die Eintrittspreise im Vorverkauf sind wie folgt: Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren zahlen 15 Euro, Kinder von sieben bis zwölf Jahren 10 Euro, Rollstuhlfahrer 15 Euro, Begleitpersonen für Rollstuhlfahrer haben freien Eintritt (ohne Verzehrbon), Inhaber des Coburg-Passes zahlen 10 Euro (nur im Vorverkauf).Im Eintrittspreis sind ein Leberkäsebrötchen, ein halber Liter Getränk sowie die Tischreservierung im Festzelt enthalten.Karten für Rollstuhlfahrer können ausschließlich im Awo-Treff am Bürglaßschlösschen erworben werden.