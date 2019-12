Gemütlicher Nachmittag im Advent

Für alle Eltingshäuser Senioren und Alleinstehenden findet am Sonntag, 15. Dezember, um 14 Uhr im Sportheim Eltingshausen eine Adventsfeier statt. Wer abgeholt werden möchte, findet sich um 13.30 Uhr am Gemeindehaus ein. In gemütlicher Runde werden die Teilnehmer mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Ansgar Mauder umrahmt den Nachmittag mit Liedern und Musik. Organisatoren sind Gemeinde, Pfarrgemeinde und Seniorenbewirtungsteam. sek