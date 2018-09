Gemütlicher Abend mit Musik und Wein

Um die Eberner Kirchweih abzurunden, haben sich die freiwillige Feuerwehr und das Blasorchester in diesem Jahr etwas Neues einfallen lassen: Das Team um Vorsitzenden Anton Gerstenkorn organisiert einen gemütlichen Ausklang im "Rummelsberger Hof" beim Streitshaus. Am Sonntag ab 19 Uhr sind alle Eberner Bürger am Abend eingeladen, nach dem Besuch des Kirchweihmarktes und der Gaststätten ein paar schöne Stunden gemeinsam zu verbringen. Dazu gibt es fränkische Weine vom Weinbau Hans Hetzel aus Oberschwappach und - da die Saison in diesem Jahr eher begonnen hat - auch Federweißer. Die Feuerwehr bietet passend dazu Zwiebelkuchen, Flammkuchen und Gerupftenbrote an. Das Blasorchester spielt in kleiner Besetzung Musik zum Ausklang.

Nach der Kirchweih gehen die Planungen für den Vorsitzenden des Blasorchesters Ebern, Matthias Sperber, gleich nahtlos weiter: Am Mittwoch, 3. Oktober, findet im Rathaus das Oktoberfest statt. jm