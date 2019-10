Die Hummenberger Nachbarn laden am Donnerstag, 3. Oktober, ab 11 Uhr zu ein paar gemütlichen Stunden rund um die Linde ein. Für Kinder gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm und Ponyreiten. An einem Verkaufsstand werden in Heimarbeit hergestellte, kleine Handwerklichkeiten "Made in Hummenberg" angeboten. Auch eine Sandsteinversteigerung steht auf dem Programm. Für die musikalische Umrahmung sorgt von 14 bis 16 Uhr die Gruppe "FrankenArt". red