Gemütliche Runde beim Bürgercafé

Das Quartiersmanagement "In der Heimat wohnen" lädt alle Senioren zum Bürgercafé ein. Jeden Mittwoch findet um 15 Uhr im "In der Heimat wohnen"-Haus, Viktor-von-Scheffel-Straße 10, eine gemütliche Kaffeerunde statt. Ziel ist es, dass Senioren sich hier unverbindlich treffen können, Kontakte knüpfen und pflegen und sich austauschen können. Einmal im Monat steht das Café unter einem thematischen Motto. Am Mittwoch, 25. Juli, um 14.30 Uhr ist ein Besuch des Glas-Cafés in Neuensee geplant. Wer mitfahren möchte, meldet sich hierfür beim Quartiersmanagement unter Telefon 09573/73302780 an. Die Teilnahme ist kostenlos.