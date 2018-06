Gemütlich über den Markt schlendern

red



Am Montag, 2. Juli, findet in Lichtenfels der Krammarkt statt. Er beginnt um 8 und endet um 17 Uhr. Der Marktbereich umfasst die Innere Bamberger Straße und den gesamten Marktplatz. Das Parken am Rathaus ist an diesem Tag erst ab 17 Uhr möglich.