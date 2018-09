Der ödp -Kreisverband bietet am Samstag, 22. September, einen Gartentag zum Thema "Gemüsegarten im Klimastress" in Norbert Schmälings Permakultur-Garten an. Los geht es um 14 Uhr in der Waldstraße 14 in Oberthulba. Dabei gibt es Gelegenheit, sich über die Anbaumethoden der Permakultur zu informieren, das Volksbegehren "Rettet die Bienen" zu unterstützen und mit den Direktkandidaten für den Stimmkreis und für den Bezirkstag, Michaela Reinhard und Waldemar Bug, ins Gespräch zu kommen. sek