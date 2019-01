Gemüse geht auf Weltreise

Im Jahresprogramm der Bund Naturschutz Kindergruppe "Die Großen Mausohren" geht es dieses Jahr um Gemüsefamilien, die übers Frühjahr hinweg, jede in einem Monat, ihren Aussaattermin haben werden.

Mit ihrem kleinen Gemüsegarten möchte die Kindergruppe auch beim Hausgartentomaten-Projekt (Hato) mitmachen und statt einer Tomatensorte bewusst einmal zehn kultivieren und somit eine bunte Vielfalt von rot, orange, gelb bis violett auszuprobieren.

Genau diese Farbauswahl als Buntstifte in der Jackentasche wird beim ersten Treffen der Kindergruppe am 31. Januar gebraucht. Vom winterlichen tiefgefrorenen Gemüsegarten Zitterstraße/Ecke Mangstraße geht es zu Fuß bis zum Bioladen. Auf dem Weg wird bei Obst- und Gemüsespielen schon einmal im Laufen vorgedacht und vorsortiert, drinnen dann besonders auf die Gemüseauswahl geschaut. Welche Sorten gibt es im Winter und warum: Weil sie gut lagerfähig sind, weil sie auch im Winter hierzulande wachsen und geerntet werden können, oder eben nicht, nur dort, wo jetzt oder ständig Sommer ist. Um das herauszufinden, hilft es, Herkunftsschilder zu lesen und auf die Weltkarte zu schauen. Und nun sind Entscheidungen gefragt. Jedes Kind kann für sich eine Gemüsesorte auswählen und kaufen, und dabei seine neue selbstgenähte bunte Stofftüte ausprobieren.

Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Gemüsegarten, Ende ist 18.30 Uhr in Denn's Bioladen in der Kulmbacher Straße. Warme Kleidung, Buntstifte und ein kleiner Geldbeutel sollten mitgebracht werden.

Information und Anmeldung bei Elisabeth Hoffmann unter Tel. 09261/506890 oder bei Susanne Meier unter Tel. 09261/ 9652569. red