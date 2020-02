Gemeinwohl-Ökonomie: Was steckt dahinter?

Die Gemeinwohl-Ökonomie ist der Aufbruch zu einer ethischen Marktwirtschaft, deren Ziel nicht die Vermehrung von Geldkapital ist, sondern das gute Leben für alle. Sie setzt die Menschenwürde, die Menschenrechte und die ökologische Verantwortung als Gemeinwohlwerte in der Wirtschaft um. Diese Ansprüche setzt die inzwischen zu einer internationalen sozialen Bewegung gewordene Gemeinwohl-Ökonomie an sich selbst. Wie soll das funktionieren? Das KAB-Bildungswerk lädt am Dienstag, 4. Februar, um 19 Uhr zu einer Infoveranstaltung darüber in den KAB-Tagungsraum, Ludwigstr. 25 - Eingang C, ein. Nichtmitglieder sind willkommen. Referent ist Thomas Mönius. Anmeldung erbeten beim KAB-Bildungswerk Bamberg, Telefon 0951/9169116, E-Mail: kab-bildungswerk@kab-bamberg.de oder www.bildungswerk.kab-bamberg.de. red