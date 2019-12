Gemeinschaftsprojekt zweier Nachbarschulen zu Nikolaus

Am 6. Dezember war es wieder so weit: Der Nikolaus besuchte mit seinen Engeln die Adalbert-Stifter-Schule (AST) und die Pestalozzischule, das Sonderpädagogische Förderzentrum. Heuer gab es allerdings eine Besonderheit. Im Zeichen der Inklusion wurde ein Austausch zwischen den beiden Nachbarschulen vollführt. Schüler der AST schlüpften bei der Pestalozzischule in die Rolle des Heiligen Nikolaus und umgekehrt.

Große Kinderaugen gab es, als sich die Klassenzimmertüren öffneten und der Nikolaus eintrat. Für jeden Schüler wurde eine kurze Bemerkung vorgelesen, oder aber die Klassen hatten ihrerseits etwas vorbereitet.

Zur Belohnung gab es zum Schluss eine süße Überraschung, die von der Schülermitverwaltung (SMV) gesponsert wurde. Der Tag war ein voller Erfolg. Nicht nur, dass die Schüler im Zeichen der Inklusion unterwegs waren, auch Schüler anderer Religionen wurden integriert und hatten ihre Freude an der Aktion. Besonders erwähnenswert ist dabei, dass alle Schüler zu jedem Zeitpunkt sehr höflich und respektvoll miteinander umgingen, regelrecht friedvoll. Die Verbindungslehrer der SMV beider Schulen freuten sich über diesen positiven Nebeneffekt. Durch die Aktion zeige sich, dass es egal ist, wer man ist und woher man kommt, mit Liebe und Toleranz könne es Frieden überall geben. red