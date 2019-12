Obertheres vor 15 Stunden

Gemeinschaftsliste Obertheres trifft sich

Die Oberthereser Gemeinschaftsliste trifft sich am Sonntag, 15. Dezember, um 19 Uhr im Nebenzimmer der Gaststätte "Bei Willi" in Obertheres. Die Nominierungsversammlung ist am 12. Januar. red