Gemeinschaftskonzert im JTF

Am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr treten die Profs-Night-Big-Band und die die ETH-Big-Band Zürich (Foto) im Jungen Theater Forchheim (JTF), Kasernstraße 9, auf. Die Profs-Night-Big-Band formierte sich 2010 aus einem Ensemble, das einmalig beim ersten Erlanger Professorenkonzert auftreten sollte. In ihren 25 Jahren seit Gründung hat sich die ETH-Big-Band als ein Aushängeschild des Jazz etabliert. Gespielt werden peppige Big-Band-Stücke verschiedener Stilrichtungen. Preise: 16/ermäßigt 13 Euro, Vorverkauf im FT-Servicepoint/Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30 in Forchheim, und unter tickets.infranken.de. red