Gemeinschaftshaus für Trainau?

Heute, Mittwoch, findet im Rathaus eine Gemeinderatssitzung statt. Architekt Ulrich Müller stellt die Barrierefreiheit für das Mehrzweckhaus in Mannsgereuth vor. Für den Neubau des Feuerwehrhauses Obristfeld erfolgt eine Kostenaufstellung. Behandelt werden der Antrag der Dorfgemeinschaft Trainau auf Errichtung eines Gemeinschaftshauses sowie die Einwendungen des Anglerclubs Lichtenfels-Staffelstein im wasserrechtlichen Verfahren zur Verlegung des Buchgrabens. Eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgt für die Aufstellung des Bebauungsplans "Regenerative Energien II" und 5. Änderung des Flächennutzungsplans des Marktes Marktzeuln. Bekannt gegeben wird die Stromleistung der gemeindlichen Photovoltaikanlagen im Jahr 2019. Weiter erteilt die Tennet Auskunft zu Geräuschen an der Leitung Ostbayernring. Behandelt werden Bauanträge sowie Bekanntgaben und Anfragen. Zuletzt wird das Planungsbüro für die Außenanlagen des Bürgerhauses die geplanten Maßnahmen erklären. Interessierte sind eingeladen, an der Sitzung teilzunehmen.