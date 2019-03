Gemeinschaftschor singt in der Basilika Vierzehnheiligen

Stilvoll, wie es sich gehört, wurde die Hauptversammlung der Sängergruppe Itzgrund im 64. Jahr seit ihrer Gründung eingeleitet. Die Abgeordneten der zehn Mitgliedschöre wurden in diesem Jahr im Saal des Gasthauses Schramm vom Männergesangverein Neuses an den Eichen (Leitung Wilfried Steinert) mit fünf melodischen Chorsätzen begrüßt. Der Männerchor ist übrigens der einzige von einst acht männlichen Klangkörpern, der in der Gruppe übrig geblieben ist. Wie der Chorleiter betonte, nehme man allerdings noch gerne singfreudige Akteure auf.

Die Grüße von Bürgermeister Udo Siegel und der Gemeinde Großheirath überbrachte die Dritte Bürgermeisterin Gabriele Möslein-Treiber. Sie liebe die Musik, sagte Möslein-Treiber, und freue sich immer wieder über Aktivitäten - ob mit der Stimme oder dem Instrument. In vielen Bereichen gehe alles mit Musik etwas leichter und zudem fördere das Musizieren die Dorfgemeinschaften. Sie dankte den Sängerinnen und Sängern für deren Engagement und die kulturelle Bereicherung der Region.

Bei der Zusammenkunft nutzte die neu installierte stellvertretende Chorleiterin des Sängerkreises Coburg-Kronach-Lichtenfels, Pia Hempfling, die Möglichkeit, sich kurz vor der Kreisversammlung am morgigen Sonntag (10. März) ab 13.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Gestungshausen im klingenden Itzgrund vorzustellen. Die Sozialpädagogin aus dem Kreis Kulmbach appellierte an die Anwesenden, sich durch das Singen so lange wie möglich geistig fit zu halten. "Und dabei soll das Alter keine Rolle spielen - so lange man nur viel Spaß und Freude daran hat!", sagte Hempfling.

Zahlreiche Termine

Einen umfangreichen Bericht über das Jahr 2018 übermittelte die Gruppenvorsitzende Edeltraud Obermüller. Sie erzählte von den zahleichen Hauptversammlungen, Liederabenden und Ehrungen, die sie besucht habe. Weiterhin berichtete sie von den beiden Bundesversammlungen in Erbendorf (Oberpfalz) und in Bamberg. Dabei sei ihr nie langweilig geworden, meinte sie. Bei ihrer Vorschau auf das anstehende Chor-Jahr streifte sie zahlreiche Lieder- und Ehrungsabende sowie Konzerte (ob an Weihnachten oder Neujahr), die von den Mitgliedschören der Gruppe durchgeführt werden.

Sie erinnerte aber auch nachdringlich an das Konzert zum "Tag der Wallfahrer" am Sonntag, 28. April, ab 10.30 Uhr, für den Sängerkreis Coburg-Kronach-Lichtenfels in der Basilika Vierzehnheiligen. Proben dafür sind am Samstag. 9. März (10 bis 14 Uhr), Samstag, 13. April (10 bis 14 Uhr), mit jeweils kurzen Pausen. Die Generalprobe findet dann am Freitag, 26. April, ab 19 Uhr in Vierzehnheiligen statt.

Die am Ende der Versammlung durchgeführte Sammlung für das Sängerehrenmal in Melkendorf (Kreis Bamberg) ergab eine Summe von 84 Euro. ka