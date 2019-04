Gemeinschaft lenkt TSF

"Wir sind auf die gleiche Schiene aufgesprungen, wie viele andere Vereine vor uns. Der TSF (Turn- und Sportfreunde Theisenort) soll künftig nicht mehr von Einzelpersonen geführt werden. Es wird ein Vorstandsgremium geben." Das verkündete Thomas Friedlein, der langjährige Vorsitzende an der Hauptversammlung im Sportheim. Er wird dem Verein zwar erhalten bleiben, aber nicht mehr als Entscheidungsträger fungieren.

Friedlein sprach davon, dass alle Gremiumsmitglieder die gleiche Amtskraft besäßen. "Zwischen zwei und sieben Personen, die man ins Gremium wählt, wären sinnvoll. Es sollte aber möglichst eine ungerade Zahl sein, denn ansonsten verliert man sich in endlosen Entscheidungsprozessen." Fünf Personen wurden es am Ende, die den TSF in eine aussichtsreiche Zukunft führen sollen.

Der bisherige Zweite Vorsitzende Thomas Müller nannte das Vorgehen "best practice". "Es werden auch keine Alleingänge möglich sein. Das Gremium wird alle drei Jahre neu gewählt und sollte während dieser Zeit ein Mitglied ausscheiden, dann muss innerhalb von drei Monaten Ersatz gefunden werden." Mit nur einer Gegenstimme wurde die Bildung eines Vorstandsgremiums beschlossen.

In seinem Rückblick freute sich Thomas Friedlein unter anderem über eine "Schuldenreduzierung". Momentan sei man dabei, die Lautsprecheranlage neu zu installieren. Keine so rosige Zukunft bescheinigte Friedlein dem Gastronomiebetrieb im Sportheim. "Uns fehlt Umsatz. Aber wenn ich sehe, welche Diskrepanz es zwischen einem halben Liter Bier in der Wirtschaft und einem Kasten Bier aus dem Supermarkt gibt, dann kann ich es auch ein bisschen verstehen." Hier suche man aktiv nach Lösungen. Die "größere Diskussion um die SG TSV Schmölz/Theisenort" und deren Fortbestand konnte er in einem Satz beenden: "Sie wird definitiv nicht aufgelöst, es handelte sich nur um Gerüchte." Dritter Bürgermeister Thomas Meyer schaute schon in die Zukunft: "Die Mannschaft peilt den Aufstieg an, und ich denke, den wird sie auch schaffen. Dabei wünsche ich ihr viel Erfolg." ml