Gemeinschaft im Zeichen der Brüderlichkeit

Seit 65 Jahren findet im März die Woche der Brüderlichkeit statt, die der christlich-jüdischen Zusammenarbeit dient. Eine Besonderheit in Bamberg ist, dass sich hier auch die Muslime und die Bahá´i-Gemeinde beteiligen. Im Rokokosaal des Alten Rathauses fand die multireligiöse Feier statt.

"Mensch, wo bist Du?" lautete das Thema des Abends - Untertitel: "Gemeinsam gegen Judenfeindschaft". Dazu sagte Pastoralreferent Hubertus Liebert als Koordinator, dass in der Bibel Gott diese Frage stellt, und zwar jedem von uns, egal welchem Glauben wir angehören. "Es geht um Präsenz, um die Übernahme von Verantwortung, aus der man sich nicht einfach davonstehlen kann", so Lieberth. Er begrüßte die Gäste auch im Namen des Fördervereines "Zelt der Religionen". Bürgermeister Christian Lange (CSU) sprach Grußworte als Vertreter der Stadt Bamberg.

Antje Yael Deusel sang als Rabbinerin der Liberalen Jüdischen Gemeinde aus der Thora den Teil der Genesis mit dem Sündenfall in hebräisch und las ihn dann auch auf Deutsch vor. Anschließend ging sie in ihren Erläuterungen noch darauf ein, dass der Unterschied zwischen richtig und falsch die Grundlage von Moral und Ethik sei.

Der Imam der DITIB-Gemeinde, Yasar Sahin, sang die Stelle über Kain und Abel aus dem Koran, deren Botschaft Abd el-Halim Ragab dann erläuterte. Er betonte das Recht jedes Menschen, Mensch zu sein, geschaffen nach Gottes Abbild.

Diakon Ulrich Ortner las aus der Bibel über die Seeligpreisungen (nach Matthäus). Pfarrerin Jutta Müller-Schnurr hielt dazu eine Predigt. Sie verwies zunächst auf den interreligiösen Dialog im Zelt der Religionen. Dann stellte sie die Frage nach dem Glücklichsein angesichts von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gleichgültigkeit. Jesu stelle die Frage nach Menschlichkeit in seiner Bergpredigt. Sie beendete ihre Auslegung mit den Gedanken: "Wenn wir hier zusammenstehen, sind wir ein Hoffnungszeichen für die ganze Welt. Glücklich, wer so anfangen kann!"

Alle Menschen sind gleich

In seinem Grußwort kam Chasan Martin Arieh Rudolph als Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde auch auf das Wochenthema zu sprechen. Er betonte, dass alle Menschen gleich seien, egal welcher Religion sie angehörten. Auch das Judentum sei nur ein Weg zu Gott, nicht die alleinig seeligmachende Religion, fuhr er fort und schloss: "Wenn immer mehr Menschen erkennen, dass der Mensch als Ebenbild Gottes erschaffen wurde und nicht wieder gegen seinen Nachbarn das Schwert erhebt, dann können wir Hoffnung haben, dass das Reich Gottes näher kommt und die Menschheit zuletzt versöhnt wird."

Der Vorsitzende des Migranten- und Integrationsbeirates der Stadt, Mohammed Hedi Addala, sagte, dass Religionen Halt gäben und viel Gutes gebracht hätten, aber auch Leid. Er forderte Kommunikation und Austausch unter den Religionen, denn: "Wer sich kennt, kann sich nicht mehr hassen."

Die Feier endete mit dem gemeinsamen Gesang "Hevenu Schalom - Wir wollen Frieden für alle, wir bringen Frieden für alle, Frieden für die ganze Welt" in hebräisch, deutsch, arabisch und türkisch. Den Abend gestalteten musikalisch Julian Fischer mit der persischen Laute und Barbara Galau mit der Flöte.

Lieberth bedankte sich bei Brigitte Riegelbauer und der Stadt Bamberg für die Bereitstellung des herrlichen Saales, allen Beteiligten, den Gästen und besonders bei Ruth Ceslanski. Sie war als Vorsitzende für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Franken extra aus Nürnberg angereist, um an der Veranstaltung teilzunehmen.

Weitere Veranstaltungen in Bamberg während der Woche der Brüderlichkeit waren ein gemeinsames Konzert des Synagogenchors und des Chors "Inspiration" sowie ein Konzert des Nürnberger Trios Le-Chajim, die beide in der Synagoge Or Chajim aufgeführt wurden. Gottesdienste beziehungsweise Gebete fanden in der Synagoge Or Chajim und in der Liberalen jüdischen Gemeinde ha-Tfila, in der Ditib-Moschee und in St. Gangolf statt.