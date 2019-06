Gemeinsames Sommerfest

Die Kirchengemeinde St. Johannis, das Kinderhaus und das Seniorenzentrum Johann Hinrich Wichern laden ein zum gemeinsamen Sommerfest. Der Festtag am Sonntag, 30. Juni, beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der St.-Johannis-Kirche. Anschließend wartet ein buntes Programm auf dem Festgelände in der Zweibrückenstraße: Angebote für Kinder und Jugendliche, Hüpfburg im Wichernpark, Stände vom Eine-Welt-Laden und der Beit-Shalom-Hilfe Peru sowie Infostände über die Arbeit von Eine-Welt-Ausschuss, Diakonie, Seniorenkreis und Offener Behindertenarbeit. Der Posaunenchor und die Band "Peace- maker" werden das Fest musikalisch umrahmen. Ein Höhepunkt ist die Aufführung des Kindermusicals "Babel blamabel" um 14.30 Uhr in der Kirche. Um 17 Uhr findet ein Gottesdienst für alle Jugendlichen und Junggebliebenen statt. red