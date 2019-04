Gemeinsames Seminar

Die neun Gemeinden der kommunalen Allianz Fränkisches Saaletal e. V. (Aura, Elfershausen, Euerdorf, Fuchsstadt, Hammelburg, Oberthulba, Ramsthal, Sulzthal und Wartmannsroth) arbeiten seit einigen Jahren in verschiedenen Handlungsfeldern gemeindeübergreifend zusammen. Ein wichtiger Baustein ist der Ausbau der Verwaltungskooperation.

Auf die Initiative der Stadt Hammelburg und in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) hat die Allianz Fränkisches Saaletal e. V. ein zweitägiges Seminar ausgerichtet. "Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger" lautete der Titel der Fortbildung im Kellereischloss Hammelburg. Die Veranstaltung richtete sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Verwaltungsausbildung, die einen Einblick in das kommunale Handeln sowie in die Organisation und den Ablauf von Verwaltungen erhalten wollten. Seminarleiter war Michael Pfeiffer von der Bayerischen Verwaltungsschule. Nach zwei inhalts- und ergebnisreichen Fortbildungstagen waren sich die Allianz Fränkisches Saaletal und die 20 Teilnehmer einig, dass derartige gemeindeübergreifende Seminare zu verschiedenen Themen häufiger stattfinden sollten. red