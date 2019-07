Gemeinsames Camping im Kindergarten

Ein Familienfest der besonderen Art gab es im Kindergarten "St. Martin" Döringstadt. Eltern und Kinder schlugen ihre Zelte auf, denn gemeinsames Kindergartencamping stand auf dem Programm. Das KindergartenTeam hatte mal etwas Anderes machen wollen und zusammen mit dem Elternbeirat im Vorfeld die Veranstaltung geplant und organisiert. Daher lief sie reibungslos ab und fand großen Anklang.

Zum Abendessen mit Gegrilltem und Salatbüfett traf man sich unterm großen Pavillon, denn die Sonne meinte es gut. Nach der Stärkung bestand die Möglichkeit für Mütter, Väter und Kinder zu einer Dorf-Rallye, um verschiedene Aufgaben zu lösen. Anschließend genossen die Familien in lockerer Atmosphäre den Abend: Eltern zum Austausch und Plaudern, Kinder zum Entdecken der Zeltstadt mit über 20 Zelten. Bevor die Sonne unterging, trafen sich alle am Lagerfeuer und sangen Lieder mit Gitarrenbegleitung. Dazu gab es extra ein Lagerfeuer-Liederbuch sowie Stockbrot und Marshmallows. Bei gemütlichem Zusammensitzen klang der Abend aus, und dann ging's zum Schlafen in die Zelte.

Am nächsten Morgen gab es vor dem Abbau noch ein reichhaltiges Frühstück für die Camper. Alle Beteiligen hatten das Gefühl, eine gelungene Aktion erlebt zu haben, die sie in guter Erinnerung behalten werden.

Das Jubiläumsjahr des Döringstadter Kindergartens beginnt mit einem Tag der offenen Tür am 22. September. Denn der Kindergarten in Döringstadt wurde am 1. September 1994 eröffnet und feiert somit sein 25-jähriges Bestehen.