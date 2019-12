Gemeinsames Adventssingen

Singen ist gesund, hat eine lange Tradition und liegt gerade voll im Trend. Selber singen die meisten aber eher selten.

Deshalb bietet die Coburger VHS in diesem Jahr erstmals ein Weihnachtssingen an. Dabei geht es laut einer Pressemitteilung, weniger darum, den richtigen Ton zu treffen, als vielmehr um ein tolles Gemeinschaftsgefühl, das beim Musizieren entsteht, wenn sich Töne, Rhythmen und Schwingungen treffen und zu einem Ganzen fügen.

"Eine schöne Idee" fand das auch die Wohnbau der Stadt Coburg, die als Kooperationspartner ihr Foyer für den Event zur Verfügung stellt. Auf der Bühne wird "die stimmBANDE" unter Leitung von Markus Geiger stehen - eigentlich ein Vokalensemble, das für den Abend aber auch Cajon, Kontrabass und andere Instrumente im Gepäck haben wird, um den Liedern den nötigen Schwung zu verleihen.

Deutsch und international

Gespielt und vor allem gesungen werden klassische deutsche Weihnachtslieder ("O du fröhliche", "Ihr Kinderlein kommet") genauso wie internationale Songs ("White Christmas", "Winter Wonderland"). Die Moderation des Abends wird Angelika Züger übernehmen, die seit vielen Jahren den VHS-Chor leitet und weiß, wie man die manchmal etwas zurückhaltenden Coburger zum Singen motiviert. Damit jeder mitsingen kann, werden die Texte der Lieder per Beamer an die Wand projiziert. Punch und Apfelglühwein aus Bad Rodach werden dafür sorgen, dass die Kehle nicht austrocknet. Alles steht also alles bereit für das 1. Coburger Weihnachtssingen, dass am 17. Dezember ab 19 Uhr im Foyer der Wohnbau, Mauer 12, stattfinden wird und Familien, Freunden, Kollegen und allen Teilnehmenden ein stimmungsvolles Erlebnis bieten soll. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Die VHS empfiehlt, sich telefonisch unter 09561/8825-0 oder auf vhs-coburg.de anzumelden. red