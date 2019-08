Diebach 05.08.2019

Gemeinsames Abendessen der Sänger

Die Mitglieder des Männergesangvereines Hammelburg treffen sich am Freitag, 9. August, zum gemütlichen Beisammensein in Diebach im Gasthaus "Goldenes Ross" in der Ortsmitte. Gemeinsames Abendessen ist...