Gemeinsamer Weg bei der Altenpflege

"Herr, schenke uns Begeisterung für alles Neue!" So lautete eine Bitte in der Andacht zu Schuljahresbeginn. Dabei ging es aber nicht nur um den Anfang eines neuen Schuljahres. Darüber hinaus starteten die Caritas-Berufsfachschule für Altenpflege St. Marien und die Evangelische Berufsfachschule für Altenpflege ihren ersten gemeinsamen Ausbildungskurs in Altenpflege.

Der Stichtag für die Kooperation von Caritas und Diakonie sei eigentlich erst am 1. Januar 2019, erläuterte der stellvertretende Diözesan-Caritasdirektor Helmar Fexer bei einer kurzen Ansprache in der Kapelle des Seniorenzentrums "Wilhelm Löhe" der Diakonie. Aber das Schuljahr beginne nun mal im September. Deswegen starte die ökumenische Ausbildung schon jetzt.

Zum nächsten Jahresbeginn gründen der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e.V. und das Diakonische Werk - Innere Mission - Bamberg-Forchheim e.V. als gleichberechtigte Partner die Caritas-Diakonie Schulträger gGmbH mit Sitz in Bamberg. Sie soll, so Fexer, in eine gemeinsame Schule münden. Als Grund der Zusammenarbeit nannte er die Generalistik in der Pflegeausbildung, die in der Bundesrepublik im September 2020 eingeführt wird. Sie biete Chancen, aber auch Herausforderungen. "In der Altenpflege kennen wir uns aus", sagte Fexer. "In Kranken- und Kinderpflege müssen wir uns einarbeiten."

Norbert Kern, der Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Bamberg-Forchheim, freute sich, rund 70 junge Menschen an diesem Morgen begrüßen zu können. Es sind künftige Pflegehelfer sowie Schüler, die die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft absolvieren. Ihr Wunsch, beruflich in die Altenpflege einzusteigen, zeigt laut Kern, dass der Bedarf an Pflege in der Gesellschaft auch tatsächlich positiv wahrgenommen werde. red