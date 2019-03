Gemeinsamer Tag für verwaiste Eltern

"Sie saßen zusammen und hatten es schwer, aber sie hatten es gemeinsam schwer. Leicht war es trotzdem nicht", dieses Zitat von Astrid Lindgren hätte über dem Tag für verwaiste Eltern stehen können, den die Beratungsstelle für Menschen in Trauer der Christian Presl-Stiftung für Eltern, die ein Kind verloren haben, angeboten hat. Eingeladen waren speziell Eltern, deren Kinder in einem späteren Alter verstorben sind. Wenn Kinder sterben, dann wird nicht nur deren Zukunft jäh abgeschnitten, auch über der Zukunft ihrer Eltern steht erst mal ein großes Fragezeichen. So beschreiben es die betroffenen Eltern. Geleitet wurde der Tag von Cornelia Weber, Mitarbeiterin der Christian Presl-Stiftung. "Ein Tag für uns", heißt er, weil an diesem Tag Zeit und Gelegenheit sein soll, damit die Trauernden Zeit für sich und ihre Trauer, für die Erinnerung an das verstorbene Kind, zum Erzählen und Zuhören haben. Und dies im geschützten Rahmen einer Gruppe von vom gleichen Schicksal Betroffener. Auch wenn das Schicksal der jeweils anderen Teilnehmenden teilweise sehr aufgewühlt und berührt hat, "war es doch gut, dabei gewesen zu sein", lautete das allgemeine Fazit in der Schlussrunde. red