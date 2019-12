Gemeinsamer Silvesterabend

Am Dienstag, 31. Dezember, gestaltet die evangelische Kirchengemeinde ab 19.30 Uhr einen gemeinsamen Silvesterabend für Alteingesessene und Neubürger im evangelischen Gemeindehaus. Unter dem Motto "Gemeinsam in das neue Jahr" sind Jung und Alt dazu eingeladen, miteinander zu spielen, zu essen und zu feiern. Gerne kann eine Kleinigkeit zum Essen mitgebracht werden. Zur Erleichterung der Vorbereitungen wird um eine Anmeldung bis Montag, 30. Dezember, im evangelischen Pfarramt gebeten (Telefon 09572/1579, eventuell Anrufbeantworter, oder per E-Mail an pfarramt.burgkunstadt@elkb.de). red