Gemeinsamer Pilgerweg für Paare

Einladung ergeht an alle interessierten Paare zu einem gemeinsamen Pilgerweg durch das Obermaintal. Am Samstag, 21. September, von 9 bis 18 Uhr führt der Weg von Bad Staffelstein aus an verschiedene stärkende Orte der Umgebung, an denen die Paare ihre Verschiedenheit und Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung in den Blick nehmen, dankbar betrachten und daraus Kraft für ihren Alltag schöpfen können. Nähere Infos und Anmeldung bei Stefan und Alexandra Lulei, Telefon 09573/9687931, oder per E-Mail an lu-steal@web.de. red