Gemeinsamer Mittagstisch in Creidlitz

Gemeinsam essen und sich austauschen anstatt alleine zu Hause zu sitzen: Das ist die Idee, die hinter dem gemeinsamen Mittagstisch im Caritas-Quartiersstützpunkt steckt. In der Woche vom 23. bis 27. April, bietet der Quartiersstützpunkt immer ab 12 Uhr einen gemeinsamen Mittagstisch für Creidlitzer Bürger an. Interessierte können beim gemeinsamen Mittagstisch zwischen zwei Gerichten wählen und sich vorher für den jeweiligen Tag gegen Bezahlung einen Bon im Caritas-Quartiersstützpunkt abholen. Die Speisekarte findet man im Quartiersmagazin, welches in den nächsten Tagen in Creidlitz ausliegt oder im Quartiersstützpunkt direkt. Näheres zum Angebot unter Telefon 09561/5969940. red