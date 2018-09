Gemeinsamer Festgottesdienst

"Eine große Stadt ersteht", unter diesem Thema steht ein Festgottesdienst am Sonntag, 16. September, zu dem die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Stadt Coburg einlädt. Der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr in St. Moriz und wird gestaltet von Vertretern des katholischen Dekanats, des evangelisch-lutherischen Dekanats, der alt-katholischen Gemeinde und der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde ("Baptisten"). Im Gottesdienst stellen sich unter anderem die einzelnen Kirchen und Gemeinden gegenseitig vor unter dem Motto "Es würde etwas fehlen, wenn es Dich/Euch nicht gäbe", nachdem zuvor der evangelische Dekan Stefan Kirchberger eine kurze thematische Auslegung zum Thema "Häuser" gegeben hat. Sein katholischer Amtsbruder Dekan Roland Huth wird in seiner Auslegung über die Bergpredigt sprechen. red