Gemeinsamer Auftritt der Percussionisten

Die Top-Percussionisten aus Unterfranken treten gemeinsam als Percussion-Allstars auf. Als Leiter mit dabei sind der Komponist, Percussionist und Allroundmusiker Matthias Schmitt, die Virtuosin am Marimbaphon, Evgeniya Kavaldzhieva, der Leiter des Percussionstudios der Berufsfachschule für Musik Kronach, Günther Peppel, und der Schlagzeuger und Pädagoge aus Bad Kissingen und Leiter der Kiss-Percussiva-Percussiongroup, Thomas Friedrich. Sie musizieren mit Timo-Jan Deen, Florian Kirchner, Marcus Ziegler, Louis Schroll, Simon Fries, Kevin Gerschütz, Niklas Fischer und Noé Osorio und Jascha Bauer-Heilmann. Gespielt wird ein Programm zwischen klassischer Percussionliteratur, Solowerken und Pop- und Latinmusik. Außerdem werden Uraufführungen aus der Feder von Matthias Schmitt und Florian Kirchner zu hören sein. Als Gast stellt sich der neue Schlagzeuger der Staatsbad Philharmonie Bad Kissingen, Chan Park, mit einem solistischen Beitrag der Öffentlichkeit vor. Das Konzert findet am Samstag, 14. März, ab 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal statt. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter Tel.: 0971/8048 444, sowie per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de. Foto: Johannes Fenn