Gemeinsame Sache gemacht

Die Volksbank Forchheim und die VR-Bank Bamberg werden anlässlich ihrer Fusion am Amtsgericht Bamberg als "VR-Bank Bamberg-Forchheim eG" in das Genossenschaftsregister eingetragen. Im Frühsommer hatten die Vertreter für den Zusammenschluss der Geldinstitute gestimmt. Die neue VR-Bank Bamberg-Forchheim betreut rund 100 000 Kunden in 42 Filialen und hat eine Bilanzsumme von rund zwei Milliarden Euro. Im April hatten sich die Raiffeisenbank Hollfeld-Waischenfeld-Aufseß mit Heiligenstadt zur Raiffeisenbank Fränkische Schweiz zusammengeschlossen. JH