Gemeinsame Positionen

Mit Lisa Badum, Ursula Sowa und Tim Pargent folgten alle Grünen-Abgeordneten aus Oberfranken der Einladung von Kreishandwerksmeister Mathias Söllner zu einem Dialog mit den Lichtenfelser Handwerksvertretern. Dabei kamen von der Wiedereinführung der Meisterpflicht über den galoppierenden Fachkräftemangel bis hin zu Bedenken beim geplanten Fachkräfteeinwanderungsgesetz verschiedene Themen zur Sprache. Lisa Badum betonte die gemeinsame Position zum Thema Güterverkehr: "Wenn Unternehmen wegen der brachliegenden Schienennetze gezwungen sind, ihre Transporte auf den Straßenverkehr umzulegen, leiden Klima, Umwelt, und am Ende auch die Bürger unter überlasteten Straßen. Die Verkehrswende wurde viel zu lange verschlafen, der Güterverkehr muss auf die Schiene, und zwar sofort!" Für Ursula Sowa war vor allem die Situation in der Ausbildungsförderung zwischen Hoch- und Berufsschulen hochinteressant. "Die duale Ausbildung und das Studium an einer Hochschule sollten auch in der Praxis gleichberechtigt sein." red