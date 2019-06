Gemeinsame Jubelkommunion

Die Pfarrei Theisenort mit der Pfarrkirche

Heilige Dreifaltigkeit und die Filialkirche St. Marien Johannisthal laden zur gemeinsamen Jubelkommunion ein. Der Festgottesdienst zur Jubelkommunion findet am Sonntag, 21. Juli, ab 10 Uhr in St. Marien Johannisthal statt. Zu diesem besonderen Fest sind alle eingeladen, die ihre Erstkommunion in den folgenden Jahren gefeiert haben: 1934, 1939, 1944, 1949, 1954, 1959, 1969, 1979 und 1994. Die Jubelkommunikanten werden gebeten, dieses Angebot bei ihren Klassenkameraden bekanntzumachen. red