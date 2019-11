Gemeinsame Feier zur Grenzöffnung

Die Stadt Ummerstadt und die Gemeinde Weitramsdorf laden gemeinsam zur Veranstaltung "30 Jahre Grenzöffnung Ummerstadt - Weitramsdorf" am Freitag, 13. Dezember, ein. Am 10. Dezember 1989 öffnete sich zwischen Ummerstadt und Weitramsdorf die innerdeutsche Grenze. Anlässlich des 30. Jahrestages soll dieses historischen Ereignisses gedacht werden. Beginn der Gedenkfeier ist um 15 Uhr im Rathaussaal in Ummerstadt. Neben einem kulturellen Programm gibt es auch Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen und alte Freundschaften zu vertiefen. red