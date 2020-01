Gemeinsame Erlebniswanderung

Zur traditionellen "Winterwanderung" lädt der Bürgerverein Gaustadt am morgigen Samstag, 11. Januar, gemeinsam mit dem Club der modernen Hausfrauen, den Freunden des Gaustadter Freibades und Bambergs unabhängigen Bürgern alle Mitglieder, Freunde und Gönner ein. Um 14.30 Uhr ist Treffpunkt am Sylvanersee im Bamberger Stadtteil Gaustadt. Die Wanderung führt diesmal über den alten Steinbruch nach Mühlendorf. Eine Einkehr ist im Gasthaus "Alte Mühle" in Mühlendorf geplant. Die Rückkehr erfolgt mit dem Stadtbus oder zu Fuß. Die Veranstalter teilen weiter mit, dass Überraschungen für unterwegs eingeplant sind - ohne dabei freilich Einzelheiten zu nennen. red