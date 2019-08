Gemeinsam wandern in den Haßbergen

Die Mitglieder des Rhönklub-Zweigvereins Bad Kissingen unternehmen vom 28. bis 29. September eine außerplanmäßige Zweitagestour "Wanderung in den Haßbergen" mit den Wanderfreunden Gerhard und Ellengard. Unterbringung ist in drei Ferienwohnungen für 17 Personen möglich. Anfahrt ist um 8 Uhr mit eigenem Auto oder Fahrgemeinschaft nach Sulzdorf a.d. Lederhecke, OT Serrfeld, Gasthof Glückstein, Schulstr. 7. Die Wandertour startet am 1. Tag um 9 Uhr: Sulzdorf, Wasserschloss, Brennhausen, Obereßfeld zur Saalequelle, weiter nach Sternberg mit Schlossbesichtigung; Mittagspause auf dem Bückerberg in der Turmgaststätte; zurück über Zimmerau, Schwanhausen nach Serrfeld. Abendeinkehr mit Essen ist im "Gasthof Glückstein" in Serrfeld. Die Tour am zweiten Tag startet ebenfalls um 9 Uhr: Serrfeld, Neuses, Schweinshaupten, Stöckach, zum Aussichtsturm Schwedenschanze; Mittagspause mit Turmbesteigung; zurück über Walchenfeld, Schweinshaupten, zur Weinstraße nach Serrfeld; hier Ausklang und Heimreise. Anmeldeschluss ist am 22.09.2019. Weitere Infos gibt es bei Wanderführerin Ellengard Handschuh, Mobil: 0171/1742 786, E-Mail: ellen@handschuh-Dach.de. Für die Teilnahme muss man kein Mitglied sein. Gäste sind bei der Tour willkommen. Festes Schuhwerk ist erforderlich, Wanderstöcke werden empfohlen. red