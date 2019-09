Der Malteser Hilfsdienst bietet Trauernden am Sonntag, 6. Oktober, an, gemeinsam ein Stück des Trauerweges zu gehen. Die Trauernden werden von Hospiz und Trauerbegleitern unterstützt. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr vor der Kirche am Kloster Altstadt. Anmeldungen, Tel. 0971/723 72 49. sek