Das Grundprinzip gemeinschaftlicher Wohnprojekte lautet "Gemeinsam statt einsam". Am Donnerstag, 19. April, steht ab 14 Uhr das Thema "Alternative Wohnformen" im Gemeindezentrum Johanneskirche im Mittelpunkt. Johanna Thomack präsentiert das Wohnprojekt Wilna, eine moderierte Wohnungsgemeinschaft mit 15 barrierefreien und behindertengerechten Wohnungen und Gemeinschaftsräumen in Ketschendorf. Kristin Herbst stellt das Projekt "Zusammen Leben" vor, bei dem ein Anschluss älterer, alleinlebender Menschen an eine Gastfamilie im Fokus steht. red