Gemeinsam statt einsam grillen

alexandra kemnitzer Seit Wochen wird auf verschiedenen Kommunikationswegen für das "Ebersdorfer BBQ" geworben. Dahinter verbirgt sich eine Grillaktion der besonderen Art, die am Samstag, 31. August, ab 17 Uhr auf der Wiese an der Frohnlacher Kultur- und Sporthalle abgehalten wird. Dabei geht es darum, dass Leute aus dem Ort zusammenkommen, mal etwas Angenehmes miteinander unternehmen. "Broudwöscht & Bier & Qle Mugge" ist das Motto dieser besonderen Gemeinschaftsaktion.

Nach der Umsetzung des Traumritterspielplatzes 2016 und der erfolgreichen Teilnahme am Stadtradeln 2017 sollte es auf Anregung des Gemeinderats wieder eine Aktion geben, die Bürger verschiedenen Alters näher zusammenbringt. Dafür wurden im Zuge der Haushaltsberatungen auch Mittel bereitgestellt. Im Mai sind die Planungen angelaufen. Die Bürgergemeinschaft (BG) schlug vor, mit der Veranstaltung auch die "musikalische Ecke" zu bedienen, weil bei vielen Veranstaltungen im Gemeindebereich der Sport im Mittelpunkt steht.

Bei einem ersten Treffen mit Bürgermeister Bernd Reisenweber (BG), dem BG-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Ebertz, dem Jugendbeauftragten Alexander Knorr sowie Kämmerer Tom Schultheiß und Melanie Bischoff (Öffentlichkeitsarbeit) von der Gemeindeverwaltung hat sich die Idee dieses Veranstaltungsformats herauskristallisiert. Als Veranstalter fungiert die Gemeinde, während die Bürgergemeinschaft den Getränkeausschank übernimmt und die Handballabteilung des Turnvereins Ebersdorf eine Bar einrichtet. In Zusammenarbeit mit dem Blauen Kreuz Coburg gibt es auch eine Cocktailbar mit alkoholfreien Getränken. "Schließlich soll die Veranstaltung ein Fest für die ganze Familie sein", erklärt Bürgermeister Bernd Reisenweber.

Wie bei einem herkömmlichen Picknick können die eigenen Sitzgelegenheiten wie Decken und Kissen, Speisen sowie Grills samt Equipment selbst mitgebracht werden. Auf der Wiese an der Kultur- und Sporthalle kann dann den ganzen Abend über in geselliger Runde gegrillt, geschlemmt und geplaudert werden. Wer bequemer sitzen will, kann sich auch Biertischgarnituren leihen.

"Uns ist bewusst, dass es einen gewissen Aufwand erfordert, mit Grill, Kohle, Zubehör und Grillgut an die Kultur- und Sporthalle zu kommen und dort zu grillen, während es im heimischen Garten bestimmt einfacher ist, den Grill aus dem Schuppen zu holen und anzuschüren", führt Bürgermeister Reisenweber weiter aus. Wer aber den Weg nach Frohnlach antritt, werde bei der BBQ-Veranstaltung bestimmt auf seine Kosten kommen, versichert er.

Damit die Entscheidung leichter fällt, an der nicht alltäglichen Grillveranstaltung teilzunehmen, macht die Gemeinde die Aktion "5er-Spezial", für die man sich anmelden kann. So lange der Vorrat reicht, bekommen Gruppen mit fünf Personen ein Grillpaket von der Gemeinde spendiert. Dieses beinhaltet fünf Bratwürste, zwei Steaks und fünf Getränke. Wer keinen Grill dabei hat, der findet sicherlich eine Gruppe, bei der das Grillgut mit auflegt werden kann. So können auch neue Bekanntschaften entstehen.

Wo sind Frohnlacher Talente?

Die Veranstaltung soll aber auch einheimischen Künstlern sowie Talenten eine Plattform bieten, ihre musikalischen Beiträge zwischen 18 und 19 Uhr zu Gehör zu bringen. Hierfür stehen eine professionelle Bühne sowie Licht- und Tontechnik bereit. Es gibt bereits einige Anmeldungen hierfür, es können aber noch weitere Künstler oder Talente teilnehmen. Die Musikrichtung ist ganz egal, ebenso kann ein Solist oder eine ganze Gruppe auf der Bühne stehen. Ziel ist es, an diesem Abend zu zeigen, welch breites musisches Repertoire vorhanden ist. Ab 19 Uhr unterhält die Nürnberger Band "Quantensprung" mit ihrem vielschichtigen Repertoire an Live-Musik aus unterschiedlichen Genres. Für die jüngsten Besucher stehen Spielkisten vom Familienbüro des Landratsamts Coburg zur Verfügung.

Es ist an sehr vieles gedacht worden. Nach dem Grillen kann die Asche in einem bereitgestellten Container entsorgt und der Grill über Nacht zum Auskühlen in einem anderen Container eingelagert werden. Damit es zu keinen Verwechslungen kommt, werden die Grills mit einem Namensschild versehen und stehen am Sonntag zur Abholung bereit. Um den Brandschutz zu gewährleisten, sichert die Feuerwehr die Veranstaltung entsprechend ab.

Sollte das Wetter schlecht sein, wird das komplette Musik-Programm in die Kultur- und Sporthalle verlagert. Hartgesottene können vor der Halle ihren Grill anschüren. Außerdem steht ein Grillwagen bereit.

Im Internet gibt es unter https://ebersdorf.de/freizeit-veranstaltungen/bbq/ weitere Informationen zur Veranstaltung, zum musikalischen Part und zu den Grillpaketen.