Gemeinsam stark

Die Gemeinde tritt dem Verein "Bündnis Hamelner Erklärung e.V." bei und zahlt dafür einen Beitrag von 1000 Euro. Dieser Verein ist die gemeinsame Interessenvertretung der von der Stromtrasse Südlink betroffenen Landkreise und Gemeinden. Einzelne Landkreise, Städte und Gemeinden hätten bei diesem Vorhaben allein nur eine äußerst schwache Position. Gemeinsam sei das Bündnis in der Lage, den berechtigten kommunalen Forderungen Nachdruck zu verleihen, heißt es in einem Brief von Landrat Thomas Bold, der Vorsitzender des Ausschusses Südlink ist. "Es macht Sinn, dass wir uns anschließen, wir brauchen Unterstützung" sagte Bürgermeister Klement. "Die 1000 Euro sind gut angelegt" ergänzte Marktgemeinderat Jürgen Müller (FBUU).