Gemeinsam schmeckt es besser

Gemeinsam essen und sich austauschen, anstatt alleine zu Hause zu sitzen: Das ist die Idee, die hinter dem gemeinsamen Mittagstisch im Awo-Treff am Bürgerplatz steckt. Jeden Dienstag wird ab 12 Uhr ein warmes Mittagessen angeboten, das gemeinsam in Wohlfühlatmosphäre verzehrt werden kann. Es gibt immer ein Hauptgericht und einen Salat oder Nachtisch. Am Dienstag, 9. Juli, wird ein usbekisches Nationalgericht gekocht. Die Speisekarte findet man im Treff. Anmeldung im Awo-Treff oder telefonisch unter 09563/726672 erbeten. red