"Gemeinsam schaffen wird das"

Unter dem Motto "Gemeinsam schaffen wir das!" starteten die Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen Anfang April eine Spendenaktion, um im Zuge der Coronakrise ihren Beitrag zu leisten. Sie stellten insgesamt 1500 Euro für die Region zur Verfügung. Davon gingen 500 Euro an die "Kissinger Tafel e.V.", um bedürftige Bürger zu unterstützen. Weitere 500 Euro gingen an "Tour der Hoffnung e.V.". Der Verein, der mit Radtouren Spendengelder für die Forschung an Leukämie erkrankter Kinder sammelt, wollte auf seiner Tour im Sommer einen Zwischenhalt am Regentenbau einlegen. Hier wollten die Wirtschaftsjunioren diese Spende ursprünglich übergeben.

Außerdem erwarben die jungen Unternehmer Gutscheine von Bad Kissinger Restaurants und Lokalitäten, jeweils im Wert von 100 Euro, um so die ansässige Gastronomie zu unterstützen. Die Empfänger dieser Gutscheine wurden über die sozialen Medien ermittelt. Die Wirtschaftsjunioren riefen dazu auf, Vorschläge einzureichen.

Ein Gutschein für Körners Wirtschaft in Arnshausen geht an die Feuerwehr Reiterswiesen, die sich für die Bürger des Stadtteils einsetzt. Das Hotel Sonnenhügel stockt den Gutschein für die freiwilligen Helfer um weitere 100 Euro auf insgesamt 200 Euro auf. Ein Gutschein für Flo's Bistro-Bar-Lounge geht an den Kreisverband Bad Kissingen des Bayer. Roten Kreuzes, der sich aufgrund der aktuellen Lage jeden Tag neuen Herausforderungen stellen muss.

Auch für Café Kaiser gibt es einen Gutschein über 100 Euro. In diesem Fall wird er aufgeteilt: 25 Euro gehen an die achtjährige Alya D'Angelo, die gerne näht und Masken für die Feuerwehr Reiterswiesen herstellt. Die restlichen 75 Euro gehen an eine Kindergruppe aus Poppenlauer. Die 15 Zwei- bis Siebenjährigen basteln, zeichnen und schreiben Briefe an Senioren.

Der Gutschein für Bratwurst Glöckle geht an "SD2020 Bad Brückenau". Der Sportverein kauft für Bad Brückenauer Bürger ein. Der Gutschein für Tommy's Braterei ist für die Jugendgruppe der Feuerwehr Wirmsthal bestimmt.13 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 engagieren sich hier ehrenamtlich. Die Braterei legt für sie noch 50 Euro extra drauf. red