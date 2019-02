Gemeinsam musiziert

Die Mitglieder des KAB-Ortsverbandes Wickendorf trafen sich zu einem geselligen Nachmittag. Vorsitzender Günther Fehn freute sich, dass knapp 20 Sangeslustige zum Liedernachmittag gekommen waren. Begleitet von Roland See an der Gitarre und Uwe Thoma sangen sie Heimatlieder, alte Volksweisen und so manchen Gassenhauer. Daher durften das Frankenwaldlied oder das Oberfrankenlied nicht fehlen. Mit leckerem Kuchen wurden die Sangesbrüder und -schwestern verköstigt. Natürlich wurde auch zum "Prosit der Gemütlichkeit" kräftig angestoßen. Fehn dankte den beiden Musikern für die Unterstützung und allen Gästen für den gelungenen Nachmittag. ut