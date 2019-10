Gemeinsam musizieren

Norbert Neugebauer Zum 25-jährigen Bestehen der Nordwaldhalle geben die Nordhalbener und Heinersberger Musik- und Gesangsgruppen am Samstag ein großes Gemeinschaftskonzert.

Rund 80 Mitwirkende haben wochenlang für diesen Auftritt unter dem Titel "Herbstkonzert mit Musik und Gesang" geprobt, der die Musikkapelle Nordhalben, den Chor "GemeinSangkeit", den Posaunenchor Heinersberg und den ATSV-Spielmannszug nacheinander auf die Bühne der Veranstaltungshalle bringt. Geplant war ebenfalls die Beteiligung des Gesangvereins "Cäcilia", der jedoch aufgrund eines Trauerfalls kurzfristig absagen musste.

Überraschung wartet

Das Gemeinschaftskonzert wird von der Dirigentin der Nordhalbener Musikkapelle, Dorothea Dietrich, organisiert und koordiniert. Die Gäste dürfen sich auf ein buntes Programm freuen, mit dem die heimischen Klangkörper die Bandbreite ihres Schaffens zeigen wollen. Dazu gibt es einen Debütantinnenauftritt als Überraschung. Durch den Abend führt Rudolf Ruf.

Die Veranstaltung ist ein weiterer Höhepunkt im "Ehrenamtsjahr", das von den örtlichen Vereinen und Organisationen ausgerufen wurde. Sie wollen damit einerseits ihre vielfältige Arbeit für die Gemeinschaft mit tausenden von Stunden jährlich in Erinnerung bringen, ohne die in der Marktgemeinde wenig passieren würde, andererseits aber auch das Jubiläum der Nordwaldhalle feiern. "Es ist unser gemeinsames Haus, das wir vor einem Vierteljahrhundert für uns und unsere Kinder, für unser Vereinsleben, den Sport, den Schulsport, für örtliche, aber auch für überörtliche Veranstaltungen, die Feuerwehr und damit für ganz Nordhalben und die Region gebaut haben. Wir wollen zeigen, dass wir hier immer noch daheim und stolz darauf sind", sagt Rudolf Ruf, Ehrenvorsitzender des ATSV Nordhalben.

Und auch will man zeigen, dass die Nordhalbener jederzeit gemeinsam etwas Großes auf die Beine stellen können. Viele der rund 60 Vereine und Organisationen arbeiten vor allem bei ihren Veranstaltungen zusammen, aber auch die zahlreichen Mehrfachmitgliedschaften stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander. Ein weiterer positiver Trend ist, dass wieder ganze Familien zu den Vereinen gehen und sich auch dort engagieren. Nicht vergessen werden darf dabei jedoch die dahinter stehende Arbeit der freiwilligen und ehrenamtlichen Macher, die ihre Freizeit oft Jahrzehnte lang in den Dienst ihrer Mitbürger stellen. Wie wichtig das ist, wollen die Veranstalter bei ihrem Gemeinschaftskonzert betonen. Es soll auch die Gelegenheit für Einheimische und Auswärtige sein, wieder einmal gemeinsam einen unterhaltsamen Abend mit Nordhalbener Kulturträgern in der Nordwaldhalle zu erleben.

Das Ehrenamtsjahr wurde mit dazu initiiert, die in ihrem Anfangsjahren sehr gut frequentierte Nordwaldhalle, die mittlerweile allerdings unter dem demografischen Effekt und der Konkurrenz anderer Veranstaltungshäuser zu leiden hat, wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und mit neuem Leben zu füllen.

Nach der gemeinsamen Auftaktveranstaltung im Februar (Ausrichter ATSV Nordhalben) folgten im Juni eine Sportolympiade (FC Nordhalben), im Juli das Sommerfest der Grundschule mit Kindergarten, die beeindruckende Großübung mit zahlreichen Feuerwehren und Rettungsteams aus dem Umkreis unter Federführung der Nordhalbener Feuerwehr im September und zuletzt als Premiere, das Nordhalbener Oktoberfest (FC Bayern München Fan Club Nordhalben).

Frankenwald-Advent

Nach dem Gemeinschaftskonzert folgt am 8. November 2019 die "Night Motion 2019" (Projekt "Jugend in die Mitte") als mittlerweile weithin bekannte Jugendveranstaltung mit namhaften DJs.

Als weitere, jedoch außerhalb des Hallenbereichs stattfindende überregionale Großveranstaltung, richtet die örtliche Ortsgruppe den diesjährigen "Frankenwald-Advent" des Frankenwaldvereins am 1. Dezember in der illuminierten katholischen Pfarrkirche aus. Den Abschluss bildet der Weihnachtstanz am 25. Dezember 2019 (Freiraum Events) in der Nordwaldhalle.

Das Gemeinschaftskonzert beginnt am Samstag um 19.30 Uhr in der Nordwaldhalle. Es wird kein Eintritt erhoben, jedoch freuen sich die Ausrichter über freiwillige Spenden zur Kostendeckung. Parkplätze sind an der Halle ausreichend vorhanden.